Dit weten we nu over C.B., ‘de Reus’ van de Bende van Nijvel

Het gerecht zou weten wie ‘De Reus’ van de Bende van Nijvel is. Dat werd door het hoofd van het onderzoek bevestigd aan Het Nieuwsblad. Nu raken alsmaar meer details bekend over wie C.B. was.

Het was op zijn sterfbed, in mei 2015, dat C.B. opbiechtte aan zijn broer dat hij bij de Bende van Nijvel hoorde. Hij was geen kleine garnaal of figurant, maar wel hoofdrolspeler ‘de Reus’, de man die onder meer de negenjarige David Van de Steen van dichtbij neerschoot. Kort na zijn overlijden zocht het familielid contact met het gerecht dat dit nieuwe spoor onder handen nam. Het onderzoek verliep in alle discretie, tot vandaag.

Nu raken alsmaar meer details bekend over ex-rijkswachter en Aalstenaar C.B.. Wij lijsten ze op:

- Hij was lid van de groep Diane, een speciale eenheid van de rijkswacht. Die werd opgericht in 1973 na de gijzeling van Israëlische atleten op de Olympische Spelen van München. De groep diende om zulke tragedies te voorkomen of om in te grijpen als ze zich voordoen.

- In 1982 werd C.B. uit de groep gezet en is hij teruggekeerd naar een gewone rijkswachtbrigade. Waarom hij de groep verliet is voorlopig niet duidelijk. Wel frequenteerde C.B. extreemrechtse milieus. Eén van de mogelijke motieven van de Bende zou te vinden zijn in die extreemrechtse kringen. De Bende zou in het leven zijn geroepen om terreur en angst te zaaien om de bevolking rijp te maken voor een ideologische ruk naar rechts.

- Toen C.B terugkeerde naar de ‘gewone’ rijkswacht had hij de speciale opleiding van de groep Diane genoten. Zware wapens en militaire tactische inzichten waren parate kennis geworden en ook het politieapparaat kende hij als zijn broekzak. Die kennis zou hij gebruikt hebben hij om uit de handen van dat politieapparaat te blijven.

- In mei 2015 overleed hij.

- Vlak voor zijn dood biechtte C.B. zijn familie op dat hij ‘de Reus’ was. Een familielid stapte begin dit jaar met die info naar de politie. De speurders nemen de tip van het familielid heel serieus. Zo is er niet enkel een fysieke gelijkenis tussen C.B. en de robotfoto’s van de reus, maar ook andere elementen en details, aangebracht door de familie, zijn door de speurders als waar bevonden. Voorts hebben diezelfde speurders tot heden geen elementen gevonden die het spoor onderuit halen.