Zie jij wat er mis is met deze reclame voor nieuwe horrorfilm

Netflix heeft een nieuwe horrorfilm gelanceerd: ‘The Babysitter’. Om die te promoten plaatste de website een beeld van een vrouw die haar handen gekruist achter haar rug houdt, met in de ene hand een boterham en in de andere een schijnbaar bloederig mes. Een oplettende kijker merkte echter al snel op dat er toch iets mis was met de handen van de vrouw.

Je aandacht wordt dan wel eerder getrokken naar het mes, met confituur die een wel heel felle gelijkenis vertoont met bloed, toch merkte iemand op internetforum reddit op dat er iets mis was met de handen van de vrouw.

Als je goed kijkt naar de plaatsing van haar duimen, zie je misschien wat er mis is, al vindt ook reddit niet iedereen dat even makkelijk te zien. Beide duimen van de vrouw wijzen in dezelfde richting, terwijl ze wel met beide handpalmen naar het publiek toe staat, dat is natuurlijk fysiek onmogelijk.

Redditor ‘moofthestoof’ zag de foto en postte hem meteen opnieuw met de tekst: “Ligt het nu aan mij of heeft ‘The Babysitter’ twee rechterhanden?” Het duurde even voor enkele anderen mee waren, een persoon moest de pose ook eerst uitproberen voor hij het gelijk van ‘moofthestoof’ kon toegeven. “Ik heb net letterlijk een foto genomen van mijn kont met een mes en een stuk brood om je ongelijk te bewijzen. Ik had ongelijk, sorry. Goed gezien!”

Het lijkt erop dat ook Netflix de fout heeft zien passeren, want het beeld bij de film is op dit moment al aangepast.