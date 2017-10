9-jarige filmt 23 vechtende krokodillen en vindt het allemaal reuzespannend

Een 9-jarige jongen schrok zich een bult toen hij ging vissen met zijn vader. De twee waren rustig aan het wachten tot ze beet hadden, toen er plots zo’n twintig krokodillen opdoken.

Op zoek naar iets om te eten kwamen opeens 23 krokodillen aangezwommen in de Australische Mary River. Ze hadden een karkas van een koe in het vizier en kwamen die maar al te graag oppeuzelen. Eenmaal ze het karkas hadden gevonden, vermorzelden ze het meteen. De 9-jarige jongen noemde het later “de beste dag uit zijn leven”, omdat hij zoiets uniek had mogen meemaken.