Steve Darcis staat twee weken aan de kant met pijnlijke elleboog

Brussel - Steve Darcis (ATP 65) moet twee weken rusten met pijn aan de elleboog. Dat heeft de 33-jarige tennisser zaterdag via Instagram bekendgemaakt. “Ik heb te veel last aan mijn elleboog en zal twee weken stoppen met tennissen om klaar te zijn voor ONS doel”, schrijft Darcis.

Darcis hoopt dus opnieuw topfit te zijn voor de finale van de Davis Cup in en tegen Frankrijk, die van 24 tot 26 november op de agenda staat. De Belg, met de veelzeggende bijnaam ‘Mister Davis Cup’, is een erg belangrijke pion in het team van kapitein Johan Van Herck.

Afgelopen week sneuvelde Darcis nog in de achtste finales van de European Open in Antwerpen. De Spaanse routinier David Ferrer (ATP 31) was in 7-5, 5-7 en 6-3 te sterk.