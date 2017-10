Nu nog even herfst, maar dan slaat het weer opnieuw om

Brussel - Zaterdag en zondag wordt het typisch herfstweer, en ook begin volgende week zijn er nog regen en buien te verwachten. Vanaf woensdag wordt het zachter, zo voorspelt het KMI.

Zaterdagmiddag en ook nog zondag krijgen we typisch herfstweer met veel wind en geregeld buien of regen. Ook kans op rukwinden, zaterdagavond en -nacht tot 80 km/h aan zee. Zaterdag is het nog zacht voor de tijd van het jaar met maxima in de buurt van 17 graden, maar zondag krijgen we normale herfsttemperaturen van 12 of 13 graden.

Ook maandag en dinsdag moeten we rekening houden met regen en buien. Het wordt wel rustiger en de temperaturen gaan weer in stijgende lijn.

Vanaf woensdag zouden we mooier weer krijgen met maxima rond 18 graden.

Zaterdag zou een regenzone over het land trekken maar dit moet nog bevestigd worden.

Het KMI waarschuwt zaterdag voor CO-intoxicatie en signaleert ongunstige voorwaarden voor het gebruik van waterverwarmingstoestellen en van vuurhaarden bij het verwarmen van lokalen. Gelieve zeer oplettend te zijn bij symptomen als ‘hoofdpijn’ of ‘neiging tot braken’ want deze kunnen een gevolg zijn van CO- intoxicatie.

(belga)