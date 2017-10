Zeker zeven doden bij mijnongeval in Pakistan

Bij een mijnongeval in het zuidwesten van Pakistan zijn minstens zeven mensen om het leven gekomen. Dat heeft de politie zaterdag meegedeeld.

De mijnwerkers werden verrast toen een deel van de koolmijn in het district Harnai, in de oostelijke provincie Beloetsjistan, instortte. “Negen mijnwerkers kwamen vast te zitten. We hebben de lichamen van zeven mensen al gevonden”, zegt Habib Naseer van de lokale politie.

Reddingswerkers zijn momenteel nog op zoek naar de twee andere slachtoffers. De kans dat ze nog in leven zijn, zou maar erg klein zijn.

In Pakistan komen regelmatig mijnwerkers om het leven, als gevolg van de slechte werkomstandigheden.

