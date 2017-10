Weg met regenbogen en unicorns, zwarte snacks scoren op Instagram

Is het je ook opgevallen dat er op Instagram tegenwoordig heel wat zwarte snacks op flink wat likes kunnen rekenen? Dat is geen toeval, want 'goth food' is aan een opmars bezig en hoe gitzwarter het is, hoe beter. Denk maar aan ijsjes, dougnuts, macarons en zelfs zwarte hot dogs.

Een tijdje geleden nog kon een foodtrend op Instagram niet kleurrijk genoeg zijn. Zo waren er de rainbow bagels, zeemeerminnentoast en de unicorn latte. Nu kan het echter niet zwart genoeg zijn en werd de term 'goth food' gelanceerd. Goth verwijst niet toevallig naar de gothics, de subcultuur waarvan de aanhangers vaak rondlopen in zwarte kleding.

Het zwarte ijs van het ijssalon Little Damage in Los Angeles dat wordt gemaakt met houtskool was al langer aan populariteit aan het winnen, maar het wordt nu ook gevolgd door andere snacks. Onder meer churros, taarten, macarons, doughnuts, sushi, spaghetti en hot dogs hebben al een pekzwarte make-over gekregen.

Een bericht gedeeld door THE LOOP: Handcrafted Churros (@theloopchurros) op 3 Okt 2017 om 8:58 PDT

Een bericht gedeeld door aimee twigger (@twiggstudios) op 12 Feb 2017 om 7:55 PST

Whose been brave enough to try our Goth Von D doughnut? Filled with coconut ash pudding and topped with coconut ash icing. It's deliciously defiant and we love it! ??: @crueltyfree_jersey Een bericht gedeeld door Peaceful Provisions (@peacefulprovisions) op 26 Aug 2017 om 9:58 PDT

Een bericht gedeeld door The Scran Line ????????????‍?? (@thescranline) op 21 Aug 2016 om 4:52 PDT

Een bericht gedeeld door Michelle / Mickey ? (@vegcoachmickey) op 29 Sep 2017 om 8:28 PDT

korean hotdog with kimchi ??#allblackeverything #streetfoodfestival #foodlover #leipzig #withmygirls @fancyfrancie_ @xdearlauren @riaradeberger @jennydietze Een bericht gedeeld door sophie (@sophiepride) op 23 Apr 2017 om 11:35 PDT

Een bericht gedeeld door ?? Pasta (@pasta) op 16 Aug 2017 om 12:35 PDT