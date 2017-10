Het noodlot slaat weer toe bij Kim Kardashian: ze werd opnieuw overvallen

Nadat ze in Parijs al het slachtoffer was geworden van een drieste overval, heeft Kim Kardashian in haar huis in Los Angeles dit keer een inbreker over de vloer gehad. Volgens entertainmentwebsite TMZ zou de man in kwestie wel geen peperdure juwelen hebben buitgemaakt, maar enkel een iPhone.

De schrik zit er nog steeds goed in bij Kim Kardashian nadat ze tijdens de modeweek in Parijs in 2016 brutaal werd overvallen in haar hotelkamer. Sindsdien komt ze niet zo vaak meer buiten, deelt ze minder opzichtig beelden van haar rijkdom op sociale media en nam ze ook veiligheidsmaatregelen om voortaan beter beschermd te zijn. Die maatregelen lijken echter maar gedeeltelijk hun werk te doen. Zij en Kanye West werden namelijk opnieuw het slachtoffer van een overval, dit keer in hun huis in Bel Air, een wijk in Los Angeles.

De inbreker slaagde erin tot op de oprit van het domein te geraken en brak daar drie auto's open. Of de dief heeft geprobeerd om ook in het huis binnen te raken, is niet bekend. Bewakers slaagden er naar verluidt uiteindelijk in om de man weg te jagen door met een wapen te zwaaien. In elk geval ging hij aan de haal met een iPhone van een personeelslid van het gezin. Een magere buit dus en al helemaal omdat de man duidelijk werd gefilmd door de bewakingscamera's die het koppel heeft hangen.