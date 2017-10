Nieuwe omleiding voor fietsers aan werf Speecqvest gaat maandag open

Mechelen - De stad Mechelen maakt werk van een nieuwe omleiding voor fietsers aan de werken op de Hendrik Speecqvest die richting station willen.

De omleiding loopt via de Leuvensesteenweg en een oversteek aan de Wagonstraat langs de werf en gaat maandag open. Normaal was dat al het geval, maar de verlichting is nog niet in orde. De nieuwe route is een alternatief voor de Hanswijk- en de Graaf van Egmontstraat, die sommige fietsers sinds kort moeten gebruiken.

Dat komt omdat de voetgangersbrug voor mensen met een zware fiets, een bakfiets, een fietskar of een scootmobiel geen optie is. Veel Mechelaars hadden dat bij het stadsbestuur aangekaart. “Door het opnieuw toegankelijk maken van de doorsteek van de Stationsstraat naar de Leuvensesteenweg krijgen de fietsers een extra alternatief”, zegt schepen van Mobiliteit Marina De Bie (Groen). Dat blijft zeker zo tot in het voorjaar van 2018.