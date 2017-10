Vrachtwagen gaat op zijn zij in middenberm Antwerpse Ring

Berchem - Gelukkig gebeurde het de voorbije nacht, want tijdens de spits zouden de gevolgen alweer enorm zijn geweest: een vrachtwagen ging op zijn zij op de Antwerpse Ring, net voor de uitrit Berchem. De vrachtwagenchauffeur geraakte gewond.

Het ongeval gebeurde in de rijrichting Gent. Bij een poging om een bijna stilstaand voertuig te ontwijken, is de chauffeur van een industriële reinigingsmachine de controle verloren over zijn voertuig. Dat belandde tegen de middenberm en schoof een 50 meter verder om dan uiteindelijk te kantelen in de middenberm.

De chauffeur werd hierbij gewond en is naar een ziekenhuis gebracht. De twee linkse rijvakken werden afgesloten voor takeling.