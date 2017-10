Swim Cup Amsterdam: twee keer winst voor Belgen en EK-limiet voor Vanluchene

Emmanuel Vanluchene, op de 100 meter wisselslag, en Noah Martens, op de 1.500 meter vrij, hebben zeges behaald op de Swim Cup kortebaan in Amsterdam. Vanluchene plaatste zich daarmee ook voor het EK kortebaan in Kopenhagen.

Vanluchene won in 53.19 voor de Nederlander Kyle Stolk (53.74) en de Deen Daniel Skaaning (54.24). Het Belgische record van Vanluchene staat op 52.99. Met zijn chrono dook Vanluchene wel meer dan een seconde onder het minimum voor het EK in Denemarken midden december.

Basten Caerts werd zevende en stelde daarbij zijn persoonlijk record bij van 57.74 naar 56.99. Op de 50 meter vlinder werd Vanluchene derde en stelde hij zijn beste tijd bij van 23.69 naar 23.44. De winst was voor de Nederlander Mathys Goosen in 23.17. Louis Croenen was achtste in 23.99.

De nog maar zeventienjarige Noah Martens won de 1.500 meter vrije slag in 15:35.54, voor de Nederlander Thomas Jansen (15:38.50). Op de 200 meter vrije slag werden Alexandre Marcourt, die in de reeksen een persoonlijk record (1:48.04) zwom, en Louis Croenen zevende en achtste in respectievelijk 1:48.11 en 1:48.53. De Nederlander Ben Schwietert imponeerde in 1:44.33.

Bij de vrouwen zwom Valentine Dumont, ook nog maar zeventien, naar de derde plaats in de 200 meter vrije slag in 1:58.55. De Nederlandse Femke Heemskerk haalde het met ruime voorsprong in 1:52.42. Anke Geeroms werd achtste in 2:02.30, nadat ze in de reeksen haar persoonlijk record op 2:02.02 bracht. Geeroms werd ook zesde op de 100 meter wisselslag in 1:03.43, en ook in die discipline had ze in de reeksen haar beste tijd bijgesteld en op 1:02.95 gebracht. De Nederlandse Marrit Steenbergen won in 59.53.