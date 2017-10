Seksuele voorlichting beïnvloedt de manier waarop mannen en vrouwen met elkaar omgaan

Seksuele voorlichting is helemaal in. Twee weken geleden werd De Dokter Bea Show op Ketnet gelanceerd, nu is er protest van een groep ouders tegen al te expliciete tekeningen op een website van Sensoa. Naar die site wordt verwezen in de Jongerengids, een blad dat in september aan alle scholieren wordt gegeven, ook aan 11-jarigen.

Eigenlijk lijkt iedereen het erover eens dat het meer dan ooit nodig is om aandacht te besteden aan hoe we met seks omgaan, al lijkt niet iedereen te weten hoe die aandacht er moet uitzien en op welke leeftijd kinderen toe zijn aan seksuele voorlichting. Dokter Bea begint er vroeg genoeg aan. De kijkers hoeven niet ouder te zijn dan 10 jaar. De Jongerengids is er voor jongeren vanaf 11 jaar, de website van Sensoa voor +15-jarigen.

Het is begrijpelijk dat ouders de informatie op de site te detaillistisch en uitgebreid vinden voor jonge tieners, maar laat dat geen reden zijn om de hele voorlichting af te wijzen. Zo gauw jongeren seksuele interesse beginnen te vertonen, is het goed om de seks even weg te halen uit de glamourwereld van films, porno en popsterren. Want jongeren van alle leeftijden kunnen gratis naar pornosites surfen, waar ze perfect gevormde mannen en vrouwen seks zien hebben die alleen in pornofilms bestaat. Intussen stellen jonge meisjes steeds hogere eisen aan hun uiterlijk en voelen ze zich steeds onzekerder. Intussen spiegelen steeds meer jongens zich aan de helden van de actiefilms en aan de mannen die in de pornofilms op vrouwen inbeuken. Dat kan leiden tot machogedrag of juist tot grote onzekerheid. En intussen denken veel ouders misschien: ik hoef hen niet meer voor te lichten, ze weten alles al.

Maar wat weten ze dan eigenlijk? Misschien niet dat je alleen aan seks moet beginnen als je er klaar voor bent en er zin in hebt, dat je in alle omstandigheden je partner respecteert, dat het niet erg is als het die eerste keer toch niet zo fantastisch blijkt te zijn als iedereen zegt, dat seks het allerfijnste is met iemand die je echt graag ziet, dat seks niks te maken heeft met presteren, dat het helemaal oké is als je je aangetrokken voelt tot iemand van hetzelfde geslacht...

Dokter Bea, de website van de Jongerengids en Sensoa bieden jongeren de kans om zich in een veilige, neutrale omgeving te informeren, ze maken seks bespreekbaar zonder het te idealiseren, maar met respect voor de gevoeligheden van jonge mensen. Uit de kijkcijfers van Dokter Bea blijkt dat veel ouders samen met hun kinderen voor de buis zitten. Dat bewijst dat die ouders ook nood hebben aan een omgeving om het onderwerp bespreekbaar te maken. Dat ouders en jongeren die samen vinden, is hoopgevend. Seksuele voorlichting dient immers niet alleen om jongeren te behoeden voor zwangerschap en soa’s, het maakt deel uit van de opvoeding en het beïnvloedt de manier waarop mannen en vrouwen met elkaar omgaan. En dat kan altijd beter dan het nu is.