Kristel Verbeke gaat van K3 naar kinderrechten in nieuw programma: “Ik wil een stem zijn voor kinderen”

Neen, ze heeft geen burn-out en neen, ze voelt zich niet het kneusje van K3 dat niet meer aan de bak komt. Kristel Verbeke (41) had deze zomer gewoon even tijd nodig om uit te maken waar haar hart sneller voor gaat slaan. En dat is niet zingen, maar tv-programma’s maken voor Eén. “Ik mik op een volwassen publiek. Maar kinderrechten spelen er wel een grote rol in.”