Hamilton opnieuw snelste in Austin, Vandoorne vijftiende

Net als tijdens de eerste oefensessie heeft Lewis Hamilton ook tijdens de tweede oefensessie de snelste tijd gereden. Stoffel Vandoorne moest deze keer tevreden zijn met de vijftiende tijd.

Tijdens de tweede oefensessie ging Fernando Alonso meteen op de baan. De Spanjaard verloor door problemen heel wat kostbare tijd en wenste dan ook optimaal gebruik te maken van de beschikbare tijd tijdens de tweede oefensessie. Het was echter Sebastian Vettel die tijdens de eerste twintig minuten meteen van zich deed spreken. De Duitser zocht met zijn Ferrari immers de grindbak op.

Trouble for VET at Turn 19 as he goes for a long slide on the gravel ?§#USGP ???¸ #FP2 #F1 pic.twitter.com/YIIVAVp8XS — Formula 1 (@F1) October 20, 2017

Aan het einde van de sessie was het opnieuw Lewis Hamilton die de snelste tijd achter zijn naam had staan, voor Max Verstappen en Sebastian Vettel. Onze landgenoot Stoffel Vandoorne moest tevreden zijn met de vijftiende tijd. Teamgenoot Fernando Alonso was 'best of the rest' met de zevende tijd, achter de topteams Mercedes, Red Bull en Ferrari.

1. L. Hamilton Mercedes 01:34.668 26

2. M. Verstappen Red Bull 01:35.065 30

3. S. Vettel Ferrari 01:35.192 11

4. V. Bottas Mercedes 01:35.279 39

5. D. Ricciardo Red Bull 01:35.463 24

6. K. Raikkonen Ferrari 01:35.514 29

7. F. Alonso McLaren 01:36.304 28

8. F. Massa Williams 01:36.460 30

9. S. Perez Force India 01:36.481 28

10. E. Ocon Force India 01:36.490 34

11. C. Sainz Jr. Renault 01:36.529 30

12. N. Hulkenberg Renault 01:36.534 18

13. D. Kvyat Toro Rosso 01:36.761 40

14. K. Magnussen Haas 01:37.285 17

15. S. Vandoorne McLaren 01:37.463 31

16. L. Stroll Williams 01:37.788 27

17. B. Hartley Toro Rosso 01:37.987 41

18. P. Wehrlein Sauber 01:38.165 35

19. M. Ericsson Sauber 01:38.262 22

20. R. Grosjean Haas 01:38.387 26

