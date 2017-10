Antwerpen - De vader van Lea Mutsaerts leidde de renovatie van het houtwerk tijdens de restauratie van het Rubenshuis. Zijn dochter Lea kwam hem elke dag warm eten brengen en genoot van de momenten op de werf.

6 of 7 jaar was de kleine Lea toen haar vader mocht gaan werken voor de restauratie van het Rubenshuis. “Hij had krijgs­gevangen gezeten als Belgische soldaat in Duitsland. Hij was bij een boer tewerkgesteld, ...