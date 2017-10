Sportpsycholoog en Beerschot-supporter Filip Boen: “Supporter voor je eigen ploeg, niet tégen de ander”

Soms neemt de wil van een groep het individuele brein over. Op weinig plaatsen is dat duidelijker dan in een voetbalstadion. Professor Filip Boen, psycholoog aan de KU Leuven en zelf al van kinds af fan van Beerschot, schreef er een zeer lezenswaardig boek over waarin veel voetbalsupporters zich zullen herkennen; ook die van de aartsrivaal. “Misschien ben ik een nostalgicus, maar ik pleit voor meer beschaving.”

Vanuit zijn kantoor in het Sportkot in Leuven heeft Filip Boen (46) tussen de bomen uitzicht op het stadion van OH Leuven, aan de overkant van de Dijle. Het OHL dat zondag naar het Kiel komt voor de voetbaltopper ...