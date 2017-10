Elise Mertens haalt stevig uit naar umpire na verlies in Luxemburg

Elise Mertens (WTA-38) zal dit weekend niet haar derde WTA-finale spelen in Luxemburg. Onze landgenote werd vrijdagavond in de halve finale uitgeschakeld door Monica Puig (WTA-69) uit Puerto Rica. Mertens verloor in twee sets: 6-2 en 7-5. Mertens was achteraf niet te spreken over de wedstrijdleiding. "Bedankt line umpire, je was geweldig vandaag... #brilletjenodig #Hawkeyeplease", tweette ze veelzeggend.