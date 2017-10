Culinair feest Mercado duurt twee volle dagen

Mechelen - In het monumentale decor van de Oude Vleeshalle in Mechelen vindt dit weekend de tweede editie van de Mercado plaats. Het culinair feest duurt twee dagen.

Blikvangers zijn het pop-uprestaurant van sterrenzaak Centpourcent voor het goede doel. Chef-kok Axel Colonna-Cesari en zijn team serveren tijdens het evenement hun eigen variant van ‘Peking eend’. Mensen met een UITpas met kansentarief kunnen het gerecht bestellen voor 2 euro, terwijl dat normaal 6 euro is. Nieuw zijn ook verschillende kookworkshops.

De Mercado, een initiatief van sp.a, verwelkomt 33 standhouders. Onder hen Mechelse klassiekers zoals vishandel Emiel met oesters en Maturin met gevogelte, maar bijvoorbeeld ook Birgit ­Desenfans van Cono Pizza Bros wil het publiek al eens laten proeven van haar producten. Zij start binnenkort een nieuwe zaak op in de Hoogstraat.

“Ondernemers met lef en goesting die heerlijke gerechten maken. Zo zetten we Mechelen ook op de kaart als een culinaire stad met boeiende ondernemers. De komst van De Vleeshalle in februari is daar een hoogtepunt van”, zegt sp.a-fractieleidster Caroline Gennez. Haar partij ijverde er sterk voor om de publieke functie van de Oude Vleeshalle te behouden.

De Mercado is zaterdag open van 10 tot 20u en zondag van 10 tot 18u.