Sinan Bolat speelt in één week tijd tegen twee ex-clubs: “Ik wil altijd winnen, en dan doe ik soms rare dingen”

Zondag naar Club Brugge, donderdag wacht Standard: Sinan Bolat staat voor een nostalgisch tweeluik, met twee extreme bestemmingen. De warme herinneringen aan Luik staan tegenover mistroostigheid in West-Vlaanderen. Een panter onder de lat tegenover een schim in doel. Succes versus mislukking. Het vooruitzicht op een grote toekomst versus vrees voor een einde in mineur. Vandaag staat hij er toch maar weer, de zwarte kat van Royal Antwerp FC, geboren met die hese stem die suggereert dat hij zelfs in zijn vrije tijd naar mensen staat te brullen. Sinan Bolat (29) over moeilijke jaren, zijn band met Turkije en zijn capriolen op het veld.

Mile Svilar is de jongste doelman ooit in de Champions League, maar Sinan Bolat - ook al op zijn achttiende gedebuteerd als goalie - blijft tot vandaag de enige keeper die een veldgoal maakte in de groepsfase ...