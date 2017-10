Noord-Korea’s nucleaire tests zijn zo zwaar dat een hele berg verschuift

Beelden van voor en na de meest recente nucleaire test op 3 september. Op de rechter foto is te zien hoe de grond veranderd is door aardverschuivingen als gevolg van de tests. Foto: AFP

De nucleaire tests die Noord-Korea ondergronds uitvoert, zijn zo krachtig geworden dat ze het landschap veranderen. De berg, waaronder de bommen tot ontploffing worden gebracht, is zichtbaar ‘verplaatst’ bij de laatste test en dreigt nu in te storten, vrezen wetenschappers. Als dat gebeurt, wordt de omgeving gehuld in radioactieve straling.

Amerikaanse wetenschappers en analisten houden via satellietbeelden de Noord-Koreaanse berg Mantap goed in de gaten. Daar heeft het regime van Kim Jong-un de site Punggye-ri gebouwd met ingangen in de berg, waar het land nucleaire tests uitvoert. Volgens de analisten is de ruim twee kilometer hoge berg inmiddels volledig “uitgeput” en dat kan rampzalige gevolgen hebben, schrijft de Washington Post.

De meest recente proef -van begin september- gebeurde met een waterstofbom met een kracht van 120 kiloton (of acht maal krachtiger dan de atoombom die de Amerikanen in 1945 op Hiroshima loslieten). Dat had een zware aardbeving (6.3 op de schaal van Richter) tot gevolg in het noordoosten van Noord-Korea. De wetenschappers melden dat de berg zichtbaar bewoog, waarna aardverschuivingen het landschap behoorlijk veranderde.

De Punggye-ri testsite. Foto: AFP

Aardbevingen

Sinds de test werd het gebied rond Punggye-ri, waar van nature zelden seismische trillingen worden gemeten, al door drie nieuwe bevingen getroffen. “Wat we zien is een soort stress in de grond”, aldus de Amerikaanse seismoloog Paul Richards. “In dat deel van de wereld is er soms wat stress in de grond, maar de explosies hebben het verergerd.”

Foto: ISOPIX

Straling

Chinese wetenschappers hebben aan de alarmbel getrokken. Ze vrezen dat een toekomstige nucleaire test de hele berg kan doen instorten. De radioactieve straling die dan vrijkomt, zal de omliggende regio treffen met alle gevolgen van dien.

Noord-Korea heeft sinds 2006 zes tests uitgevoerd met atoombommen. Alle proeven vonden plaats op de Punggye-ri site onder Mantap.