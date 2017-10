Dit vinden onze lezers de 5 gevaarlijkste plekken voor fietsers in de Kempen

Dessel / Geel / Turnhout / Merksplas / Lille -

Fietsveiligheid lééft in de provincie Antwerpen. Dat blijkt uit de meer dan tweeduizend antwoorden die uw krant ontving op de vraag: "Waar voelt u zich onveilig op de fiets?". Gazet van Antwerpen lanceerde die oproep naar aanleiding van drie dodelijke ongevallen met fietsers in evenveel weken tijd. Uit alle inzendingen selecteerden we voor u ook een top 5 van onveilige situaties in uw regio. Plaatsen waar de infrastructuur zwaar te wensen overlaat, en waar het gewoonweg niet aangenaam fietsen is.