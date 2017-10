Vandoorne knap vijfde tijdens eerste oefensessie in Austin, Hamilton snelste

Lewis Hamilton heeft tijdens de eerste oefensessie voor de GP van de Verenigde Staten de snelste tijd gereden. Onze landgenoot Stoffel Vandoorne reed een knappe vijfde tijd.

De eerste oefensessie voor de GP van de Verenigde Staten ging op een natte baan van start. In het begin werd er dan ook vooral met de intermediate-regebanden gereden, al verloren wel heel wat rijders de controle over hun bolide. Het leverde alvast wel mooie plaatjes op.

RIC goes for a spin on the exit of Turn 9 ?? #USGP ???? #FP1 pic.twitter.com/mnhVsJn1aN

Naarmate de sessie vorderde werd het echter steeds droger en kon er omgeschakeld worden naar droogweerbanden. Uiteindelijk was het Lewis Hamilton die daarop de snelste tijd wist neer te zetten, voor Sebastian Vettel.

Cockpit snaps might just be our favourite kind of pic. Nice gloves too, @svandoorne. #USGP #MoreThanPink pic.twitter.com/CDdpRLMisR