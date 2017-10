Veerle Baetens imponeert met nieuwste thrillerreeks: “Je ego mag nooit het stuur van de auto nemen”

Een gevierde actrice die leert schilderen in de tekenacademie om de hoek: we zien het Julia Roberts niet doen. Veerle Baetens (39), toch een beetje onze Julia Roberts, doet het wel. Met haar dochter Billie-Louise (8). Omdat mama zeker niet te oud is om bij te leren. Een gesprek met de vrouw die ons de stuipen op het lijf gaat jagen met de thrillerreeks Tabula Rasa.