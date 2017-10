Nathalie Meskens: “Iedereen mag het weten, ik ben smoorverliefd”

Wie een nieuw leven wil, kan misschien best beginnen met nieuwe eetgewoonten. Vraag maar aan Nathalie Meskens (35), die in haar kookboek Plan Boost uit de doeken doet hoe zij dat heeft aangepakt. Maar het leven van Meskens is op meerdere niveaus veranderd: zo kwam er vorig jaar een einde aan haar huwelijk met Jeroen Van Dyck. “Het is nog niet zo lang geleden dat ik wat licht aan het einde van de tunnel zag”, zegt ze. “Het was een nachtmerrie, maar die is nu voorbij: iedereen mag weten dat ik dolverliefd ben op Nadim.”