Rubenshuis zoekt getuigen van restauratie

Antwerpen - Door een oproep en een filmpje te lanceren hoopt het Rubenshuis mensen te vinden die nog herinneringen hebben aan de restauratieperiode van het kunstenaarshuis in de jaren veertig.

Op 14 augustus 1939 gaf het ministerie van Onderwijs toestemming voor de restauratie, die door stadsbouwmeester Emiel Van Averbeke en architect Theo Ruyten werd geleid. Nog geen jaar later, op 10 mei 1940, viel het Duitse leger Antwerpen binnen. De authentieke portiek en het tuinpaviljoen werden snel van zandzakken voorzien om schade van bommen te vermijden. Twee maanden lang lag de restauratie stil, maar daarna werd er toch nog doorgewerkt.

“Door de overheid waren er privileges toegekend aan het Rubenshuis om toch met de restauratie te kunnen doorgaan. Zand, stenen en metaal waren grondstoffen die werden gereserveerd voor de oorlog, maar het Rubenshuis mocht die zaken als uitzondering wel gebruiken”, vertelt Harlinde Pellens van het Rubenshuis. “Er waren op de werf dagelijks dertig tot veertig mannen aan het werk die vrijgesteld waren om naar het leger of een werkkamp gestuurd te worden. Die oorlogsperiode maakt de restauratie extra boeiend.”

Meer doen met geschiedenis

Het was dankzij een reportage in Gazet van Antwerpen dat het Rubenshuis op het idee kwam om meer met die geschiedenis te doen. Ruim drie jaar geleden vertelden twee broers en een zus in uw krant hoe hun grootvader Theo Ruyten onder Emiel Van Averbeke de restauratie leidde. Nadat hun moeder was gestorven, hadden ze documenten, brieven en uitzonderlijke foto’s teruggevonden uit die periode.

“Naar aanleiding van dat artikel zijn er meer mensen die contact met ons hebben opgenomen”, zegt Harlinde Pellens. “Met deze oproep hopen we extra getuigenissen te verzamelen om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen.”

Wie getuige was van de restauratie van het Rubenshuis kan bellen naar 03-201560 of mailen naar rubenshuis@stad.antwerpen.be.