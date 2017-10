Als twee superhelden gingen Jordi en Jessie aan de slag in hun huis. Met enkele kleine verbouwingen maakten ze er een thuis van. Het interieur, een mix van oud en nieuw, straalt uit waar het koppel van houdt. Als grote fan van Marvel mogen de helden in huis niet ontbreken.

Iron Man houdt je in de gaten op het toilet. Superman en Superwoman lijken de omvallende boeken op het rek tegen te houden. Ook de Hulk kom je tegen. Net als andere helden verborgen in de lamp in de woonkamer. ...