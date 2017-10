VIDEO. Gebouw deels ingestort op Astridplein: voorbijgangers konden op het nippertje wegspringen voor brokstukken

Antwerpen 2018 - Op het Koningin Astridplein is een gebouw deels ingestort. Er vielen geen gewonden, bevestigt de brandweer aan onze reporter ter plaatse. De politie waarschuwt voor ernstige hinder voor het tramverkeer.

In het pand worden werken uitgevoerd. De arbeiders die er aan het werk waren, konden zich in veiligheid brengen toen de gevel van de vierde en vijfde verdieping instortte. De brandweer zette warmtecamera’s in om er zeker van te zijn dat er geen gewonden waren en bevestigde rond 15.45 uur dat er geen slachtoffers zijn.

Brokstukken

Er kwamen grote brokstukken op straat terecht. Op camerabeelden was te zien dat enkele mensen op het nippertje konden wegspringen.

Er komen hekken rond het gebouw en de aannemer moet zo snel mogelijk de veiligheid kunnen garanderen. Wellicht moet het pand afgebroken worden.

Tramverkeer

Het bovengronds tramverkeer ligt plat op het Astridplein en de politie waarschuwt voor ernstige hinder.

De oorzaak en de stabiliteit van de aanpalende gebouwen worden nog onderzocht. Naast de brandweer en politie zijn ook de Civiele Bescherming en Eandis ter plaatse.

Foto: BFM

Foto: BFM

Foto: BFM

Foto: BFM

Foto: BFM

Foto: BFM

Foto: rr