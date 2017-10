Het lijkt alsof het kleinste dorp uitkijkt naar een heksentocht of een spookwandeling. Het aantal Halloweenactiviteiten neemt – om in de sfeer te blijven – schrikbarend toe. En men begint er almaar vroeger aan. Hoewel volgend weekend pas het hoogtepunt van de huiver wordt bereikt, zijn in veel pretparken de griezels al enkele dagen geleden losgelaten.