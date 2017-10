Groeiend protest tegen jongerengids die kinderen doorverwijst naar site met expliciete tekeningen

Het protest groeit tegen de Jongerengids die in het vijfde en zesde leerjaar in Vlaamse scholen wordt rondgedeeld. Vrijdag is er zelfs een facebookgroep “STOP, onze kinderen willen we zelf opvoeden!” tegen gestart. De Jongerengids heeft een luikje over verliefdheid. Daarin wordt doorverwezen naar de site allesoverseks.be. Op die site staan heel expliciete tekeningen van vrijende koppels. Ongepast voor kinderen van tien, elf jaar, zeggen ouders en directies. Minister van Jeugd Sven Gatz, die de brochure op de scholen liet verdelen, reageert: “Die proteststemmen zijn een minderheid, een uiting van de nieuwe preutsheid.”

Orale seks, het boorstandje, het brugstandje, het draaitolstandje. Het staat allemaal uitgebeeld op de site waarnaar kinderen van het vijfde en zesde leerjaar worden doorverwezen. Niet met foto’s. Wel met tekeningen. Maar daarom niet minder duidelijk. Ouders vinden het ongepast dat hun kinderen op school een brochure krijgen die naar zo’n site doorverwijst.

De brochure Jongerengids is gemaakt door de Ambrassade, de coördinator van jeugdinfo in Vlaanderen. Deze editie focust speciaal op kinderen van het vijfde en zesde leerjaar. 100 pagina’s over onder andere depressie, gezin, racisme, het klimaat en seksualiteit. Op het einde van elk hoofdstuk staan doorverwijzingen naar websites waar kinderen meer info kunnen vinden.

Foto: Allesoverseks.be

Er is niets anders

Voor het hoofdstuk “Verliefdheid” wordt doorverwezen naar de site allesoverseks.be van Sensoa, een site die eigenlijk bedoeld is voor plus-vijftienjarigen. Marian Michielsen, stafmedewerkster Jeugdinformatie bij de Ambrassade, zegt aan nieuwsblad.be dat ze heel hard hebben gezocht naar een goede seksinformatie-site die speciaal gemaakt is voor kinderen van het vijfde en zesde leerjaar. “Maar die hebben we niet gevonden. Die is er gewoon niet. Dat is een hiaat. En zo lang dat niet is ingevuld, is de doorverwijzing naar allesoverseks.be van Sensoa de beste oplossing.”

Dat vinden sommige ouders niet. Ze vinden de tekeningen veel te expliciet. Ook de koepel van het Katholiek Onderwijs heeft opmerkingen: de focust te veel op seks en plaats die niet in een bredere relationele context.

LEES OOK. Op welke leeftijd vertel je kinderen over seks? En wat weten ze er eigenlijk allemaal van? (+)

Marian Michielsen van de Jongerengids heeft begrip voor die ouders. “Die allesoverseks-site is inderdaad niet ideaal. Maar het is wel het beste wat we nu kunnen aanbieden. En we moeten iets aanbieden want in het vijfde en zesde leerjaar zitten vroegrijpe kinderen die op zoek zijn naar informatie. En dus gaan Googelen. Dan hebben we liever dat ze bij allesoverseks.be terechtkomen dan op een pornosite.”

De allesoverseks-site is een initiatief van Sensoa, het Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid. Op de vraag of de site geschikt is voor kinderen van het vijfde en zesde studiejaar antwoordt Boris Cruyssaert van Sensoa gemengd. “Dat verschilt van kind tot kind. Voor sommigen zal onze site gepast zijn. Zeker voor zij die al hun eerste stappen hebben. Die bijvoorbeeld al gekust hebben. Of gewoon, kinderen die nog niets deden maar wel met vragen zitten. Dan is het beter dat die kinderen naar onze site worden geleid dan al surfend op porno komen. En de kinderen die nog niet geïnteresseerd zijn in seks en toch op onze site komen, zullen zeker niet gechoqueerd zijn of geestelijk beschadigd raken.”

Nieuwe preutsheid

Sven Gatz. Foto: BART DEWAELE

Vlaams Jeugdminister Sven Gatz (Open VLD) vraagt - het is geen verplichting - Vlaamse scholen de Jongerengids in het vijfde en zesde studiejaar uit te delen. Hij hoorde al reacties op de gids en kreeg al brieven van boze ouders. De minister blijft pal achter de Jongerengids en de verwijzing naar allesoverseks.be staan. “Ik ben voorstander om seksualiteit open en bloot te bespreken, zonder taboes. En dat doet deze site. Inderdaad met expliciete tekeningen. Maar laat ons onszelf niets wijsmaken: zelfs kinderen van het vijfde en zesde studiejaar hebben wel al eerder op het internet beelden gezien van vrijende koppel. Daarvoor hadden ze de doorverwijzing naar allesoverseks.be niet nodig.”

Gatz begrijpt dat er protest is maar is ervan overtuigd dat die proteststemmen niet de mening van heel het volk vertolken. “Het gaat hier echt om een kleine minderheid. Zij getuigen van een nieuwe preutsheid. Maar die preutsheid is verre van algemeen. Ik ben ervan overtuigd dat het overgrote deel van de Vlamingen denkt dat seksualiteit openlijk mag besproken worden”

Dokter Bea

Zowel de Ambrassade, die de Jongerengids maakte als Sensoa verwijzen naar het nieuwe Ketnet-programma de “Dokter Bea Show”, als het ideale voorlichtingsprogramma voor kinderen van het vijfde en het zesde leerjaar. “Helaas was dat programma nog niet op de buis toen de Jongerengids werd gemaak.