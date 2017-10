Jongensdroom komt uit voor baanwielrenner Gerben Thijssen

Gerben Thijssen (19), vorig jaar met Jules Hesters winnaar van de Gentse toekomstzesdaagse, debuteert op 14 november in ‘t Gentse Kuipke in de Lotto-zesdaagse Vlaanderen-Gent. “Een jongensdroom wordt werkelijkheid”, zegt Thijssen. “Vorig jaar maakte ik in Gent deel uit van het voorprogramma. Dit jaar mag ik me presenteren aan een volgepakt Kuipke.”

Vooraleer men in de Oost-Vlaamse hoofdstad aan zet is, staat er voor de renner van Lotto-Soudal U23 nog behoorlijk wat op het winterprogramma. In de Velodrom in Berlijn werkte Gerben al de ploegenachtervolging af. “Het gevoel is dubbel. We bereikten nooit het juiste toerental. Bij ieder van ons was er het gevoel dat we veel beter kunnen. Tijdens de WB-wedstrijden in Pruszkow en Manchester kunnen we opnieuw wat ervaring opdoen.”

Thijssen sloot de wegcampagne af met een derde stek in Parijs-Tours voor beloften. “De basisconditie is goed gebleven, maar de overstap van de weg naar de piste is niet gemakkelijk. Het was een lang en zwaar seizoen en dat laat zich stilaan gevoelen.”

Vanavond rijdt Gerben de afvalling. “In de afvalling hoop ik mijn beste benen terug te vinden. Bij de junioren won ik de meeste afvallingen, maar ik besef dat er bij de elite andere normen en waarden zijn. Op het WK bij de junioren stond ik op het podium, maar vanaf nu is het vanaf nul herbeginnen. Me goed positioneren, zal moeten. In het nerveuze gewriemel zal er veel gekwakt en geduwd worden. Valpartijen vermijden, is ook al een belangrijke opdracht in deze grillige discipline.”

De Nederlander Roy Pieters, de Zwitser Loic Perizollo, de Duitser Maximilian Beyer, de Brit Kian Emadi, de Fransman Adrien Garel, die al Europees goud won in de scratch, zijn de meest bekende tegenstrevers.