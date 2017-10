Stig Broeckx was aanwezig op teamdag: “Hij is gelukkig”

Het gaat goed met Stig Broeckx, vertelt ploegdokter Servaas Bingé. De onfortuinlijke renner die na een zware val in de koers maandenlang in een coma belandde, was vorige week present op de teamdag. “Toen ik vroeg of hij gelukkig was, zei hij ja.”

Stig Broeckx (27) kwam op 28 mei 2016 zwaar ten val in de voorlaatste rit van de Baloise Belgium Tour toen twee motoren die het peloton wilden inhalen tegen het asfalt gingen. Hij werd meegesleurd in de valpartij en raakte daarbij ernstig gewond aan het hoofd. Broeckx bevond zich meteen in comateuze toestand, wat later overging in een ‘vegetatieve coma’. Er leek in eerste instantie weinig hoop op beterschap, maar die kwam er tegen alle verwachtingen in toch. Vorige week was Broeckx zelfs present op de teamdag van Lotto-Soudal.

“Het gaat goed met Stig”, vertelde ploegdokter Servaas Bingé vanmorgen op Radio 1. “Ik heb hem vorige week gezien op de teamdag van Lotto-Soudal, waar hij onder meer heeft gegeten met zijn ploegmaats. Er werd ook de nieuwe kleding gepast maar dat heeft hij niet meegedaan. Toen ik hem vroeg of hij gelukkig was, antwoordde hij ja.”

Als dokter beseft Bingé natuurlijk dat het nog veel te voorbarig is om daar conclusies aan te koppelen. “Het is nog te vroeg om te zeggen of hij ooit zal kunnen terugkeren in het peloton.”

Bingé heeft wel enorme bewondering van het karakter van Broeckx om terug te vechten: “Tijdens zijn revalidatie moest hij bijvoorbeeld een halfuur fietsen, maar telkens zette hij de teller weer op nul om langer te mogen fietsen.”