Bistweg tot eind november dicht

Ranst - Het kruispunt van de Oelegemsesteenweg met de Bistweg in Broechem gaat van 23 oktober tot eind november dicht voor wie richting Ranst of Zandhoven wil. Alleen de rijrichting Oelegem of Broechem centrum blijft bruikbaar.

Aan beide kanten van de Oelegemsesteenweg wordt de drempel in de Bistweg opnieuw aangelegd. Die ingreep duurt maar een week maar omdat het beton in de nieuwe constructie tijd moet krijgen om te harden blijft de Bistweg dicht tot 24 november. Chauffeurs die vanuit de rijrichting Oelegem komen en die naar Massenhoven willen, worden via de Broechemse Kapelstraat rondgestuurd. Het verkeer uit Massenhoven richting Oelegem moet via de Gustaaf Peetersstraat en de Lostraat.