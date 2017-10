Superprestige Boom pakt uit met primeur: balkjes van 40 én 25 centimeter

In Boom wordt zaterdag de derde manche van de Superprestige afgewerkt. Donderdag pakte Wout van Aert zijn eerste zegeruiker van het seizoen in Ardooie na een solo-overwinning, maar wel ééntje zonder dat Mathieu van der Poel van de partij was. De wereldkampioen krijgt zaterdag opnieuw een kans om de zege af te snoepen van de Nederlandse veelwinnaar die met twee op twee leidt in de Superprestige.

De wedstrijd in Boom is nog maar toe aan zijn derde editie en maakt voor het eerst deel uit van een klassement. Vorig jaar won Wout van Aert, het jaar voordien was Lars van der Haar aan het feest op snelle en heuvelachtige weideparcours. Van der Poel wist dus nog niet te winnen op de omloop waar Tomorrowland plaatsvindt en moest vorig jaar vrede nemen met een tweede stek. Hij leidt met 30 punten in de Superprestige en wil ongetwijfeld voortgaan op dat elan.

Balkjes van 40 en van 25 centimeter

Bij de vrouwen is Boom toe aan een primeur, want het parcours zal zich in twee splitsen aan de balkjes. Links voor de mannen, met balkjes van 40 centimeter hoog, rechts voor de vrouwen, met balkjes van 25 centimeter. Eddy Lissens opperde het idee zondag in Zonhoven en deze week kreeg de organisatie van Boom groen licht van de UCI om de nieuwigheid te presenteren zaterdag.

Het idee is Sanne Cant, die donderdag in laatste instantie afzegde in Ardooie maar volgens haar team IKO-Enertherm komend weekend gewoon opnieuw van de partij, alvast genegen. “Ik oefende de voorbije zomer om over balkjes van 35 tot 40 centimeter te springen, maar dat bleek net te hoog gegrepen”, laat ze optekenen door de organisatie van de Superprestige. “Nu krijgen we een ander verhaal. Let wel: onderschat 25 centimeter niet. Dat kan best tegenvallen. Ik ben benieuwd hoeveel meisjes er zich zaterdag in de Schorre zullen aan wagen. Het zal in elk geval de attractiviteit ten goede komen, zowel voor de toeschouwers als voor de kijkers op tv.” Zo zetten de vrouwen toch weer een stapje vooruit. De enige vrouw die tot nu toe over de balkjes sprong, was de Amerikaanse Ellen Noble. “Al is dat meer rijden: eerst het voorwiel, op de balk, dan het achterwiel. Als je echt kan springen, win je wellicht meer.”