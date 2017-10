Jonge wielrenner sterft tijdens wedstrijd na zware botsing tegen ambulance

De jonge wielrenner Mathieu Riebel (20) kwam vrijdag om het leven tijdens een wielerwedstrijd. De jonge Fransman werd frontaal aangereden door een ziekenwagen die hem niet meer kon ontwijken. Het ongeval gebeurde tijdens de voorlaatste etappe van de Ronde van Nieuw-Caledonië, een Franse eilandengroep in de Stille Oceaan.

Het ongeval vond plaats tijdens de negende rit in de Ronde van Catalonië. Riebel bleef bij zijn kopman Erwan Brenterch, die materiaalpech had en van fiets moest wisselen. De twee renners wilden tijd goed maken op de andere renners en zetten aan hoge snelheid de achtervolging in, maar toen sloeg het noodlot toe.

Na een bocht dook plots een ziekenwagen op die vanuit de andere richting kwam. De ambulance schepte Riebel frontaal op, hij overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Riebel was een beloftevolle wielrenner, twee jaar geleden kroonde hij zich tot Frans kampioen koppelkoers bij de junioren. De andere renner, Erwan Brenterch, brak bij het ongeval zijn been.