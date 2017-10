Interieurzaak Arte Deco start totale uitverkoop

Ranst - De Emblemse winkel Arte Deco op de Liersesteenweg 78 die naast interieurzaken ook mode en wijn verkoopt, verdwijnt tegen het eind van het jaar. Wie op zoek is naar geschenken kan vanaf 21 oktober zaakjes doen.

Zaakvoerster Ilse Dewaele kijkt na zeven jaar met gemengde gevoelens naar de ontwikkelingen die ze meemaakte. “Ik ben hier altijd met veel plezier komen werken. Een eigen zaak runnen was een droom die uitkwam. Ik heb ook een aantal dingen geïntroduceerd zoals de late shopping nights en Scandinavische producten kon je hier het eerst vinden. Ik heb toffe mensen leren kennen en klanten groeiden uit tot echte vrienden. Naar de beurzen gaan om nieuwe trends te ontdekken was echt een spannende belevenis. Dat ik er dan toch mee stop heeft vooral te maken met de moeilijke strijd die je als zelfstandige moet voeren tegen de grote ketens en de webwinkels. Het is soms frustrerend te merken dat ondanks de prima service de je klanten biedt ze dan dingen via het internet kopen. Een koppel kreeg ooit twee stoelen mee naar huis om te kijken hoe die in het interieur pasten. Uiteindelijk kochten ze de stoelen niet bij mij. Dan weet je dat ze die op het internet voor een iets lagere prijs hebben gevonden. Vooral de Nederlandse webshops zijn moeilijk te beconcurreren. Die webwinkels hoeven niet veel te investeren in voorraad of winkelruimte.

Zelf blijft Ilse actief als interieuradviseur. “Ik mik op interim opdrachten voor interieuradvies. Nu werk ik al dertig jaar dus het mag stilaan ook een tikje minder worden. Eerst gaan we de hele inboedel nog uitverkopen. Het begint op zaterdag 21 oktober. Nieuwe wintercollecties en kerstspullen kosten dertig percent minder en op de collectie van vorig jaar bedraagt de korting vijftig tot zestig percent. Op de zondagen 22 en 29 oktober en 5 en 19 november openen we de deuren tussen 12 en 17u.

http://www.artedeco.be