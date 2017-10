Student (24) zamelt duizenden euro’s in voor Olmense Zoo

Balen - Zowat heel Balen en Olmen lijken in actie geschoten om hun dierenpark de Olmense Zoo te redden. Resultaat: een petitie met 7.000 handtekeningen, zo goed als elk weekend een benefietactie en zelfs een steunlied.

Eén van de opvallendste acties is ongetwijfeld die van Robby Van Leeuwenberg (24), een student dierengeneeskunde uit Hasselt. Zelf zit hij nu op Erasmus in Duitsland, maar dat weerhield hem er niet van actie te ondernemen. “Ik heb zelf nog stage gedaan in de Olmense Zoo, en was dus erg geschrokken van het nieuws”, zegt Robby. “Daarom heb ik meteen een online crowdfundingsactie opgestart, iets wat ik perfect vanuit Duitsland kon organiseren.”

Amper één week later staat de teller al op 2.500 euro. “De meeste giften bedroegen 10 of 50 euro, maar er was ook één bij van 250 euro”, zegt Robby. “Een onverhoopt succes. Ik vermoed dat de uitbaters nu dringend veel geld nodig hebben, dus ik ben van plan om volgend weekend naar België te komen om het geld te overhandigen op een benefietactie. Maar tot dan blijft alle steun natuurlijk welkom.”

Hoeveel alle giften opgebracht hebben, is nog niet duidelijk. “Er lopen enorm veel acties, en daar zijn we heel dankbaar voor”, klinkt het bij de vzw Vrienden van de Olmense Zoo. “Maar de meeste inzamelacties laten eerst al het geld samenkomen, om het dan op het einde van de benefiet te overhandigen.”