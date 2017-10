Dag van de Jeugdbeweging schudt Astridplein wakker

Antwerpen 2018 - Een bende met sjaaltjes stond vrijdagochtend op het Astridplein te dansen bij een liveband. Het ‘ontbijt’ van de Dag van de Jeugdbeweging zet een dag vol vertier in.

De Dag van de Jeugdbeweging werd vrijdag in Antwerpen ingezet op het Astridplein. Gure weersomstandigheden hielden de leden van de jeugdbewegingen niet tegen om te komen ontbijten. Ze konden er voor school een broodje spek en ei krijgen tussen een boterham en fruitsap of thee. Hoewel het evenement eerder als een klein festival omschreven kan worden, weerklonk om 7.10 uur ‘We will rock you’ van Queen al loeihard door de boxen.

Vandaag tonen de 267.000 Vlaamse leden van Scouts & Gidsen Vlaanderen, FOS Open Scouting, IJD, Jeugd Rode Kruis, JNM, KLJ, KSA en Chirojeugd Vlaanderen dat ze trots zijn op hun hobby. Velen komen in scoutsuniform naar school om dat in de verf te zetten en zowat overal worden acties ondernomen of activiteiten georganiseerd in teken van de hoogdag. “We zetten samen onze schouders onder de feestdag voor al onze leden”, klinkt het bij de organisatie. “Omdat spelen en jeugdbewegingen onmisbaar zijn in het leven van iedere jongere.”

In Antwerpen is het vrijdagavond nog groot feest aan het Noordkasteel op de Nacht van de Jeugdbeweging.