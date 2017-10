Na Tommy Hilfiger lanceert ook dit kledingmerk mode voor kinderen met een beperking

Mooie kledij vinden die ook nog eens makkelijk zit in een rolstoel is voor veel mensen met een fysieke beperking een uitdaging. Het Amerikaanse kledingmerk Target lanceert voor het eerst een lijn helemaal op maat van kinderen met een beperking.

Knoopjes op de achterkant van een broek die na een tijdje gaan knellen of een moeilijke rits maken het voor kinderen met een beperking vaak extra lastig. Mooie kledij vinden die makkelijk zit in een rolstoel en niet moeilijk is om aan- en uit te trekken, is sowieso voor veel ouders en kinderen een hele uitdaging.

Het Amerikaanse kledingmerk Target lanceert een speciale kledinglijn helemaal op maat van kinderen met een beperking. Leuke kledij die goed zit en eenvoudig is om aan en uit te trekken dankzij ritsen aan de zijkant bijvoorbeeld of afritsbare mouwen.

Julie Guggemos, senior directeur van Target, vertelt aan Huffington Post dat de keten goed heeft bestudeerd wat kinderen met een beperking nodig hebben. "Vervelende knoopjes op de achterkant van een jeans kunnen na een tijd pijn doen als je voortdurend in een rolstoel zit. Een rits aan de zijkant kan helpen om een jas makkelijker uit te trekken."

Het kledingmerk volgt het voorbeeld van Tommy Hilfiger dat vorig jaar een kledinglijn voor kinderen met een beperking lanceerde. Ondertussen verkoopt Tommy Hilfiger ook al kleding voor volwassen met een beperking.