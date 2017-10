Veertig procent van Belgen gebruikt sluipwegen

Liefst 40 procent van de Belgische bestuurders gebruikt sluipwegen of omwegen om naar het werk te rijden. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van mobiliteitsorganisatie Touring die VTM NIEUWS kon inkijken. In Brussel is dat zelfs 54 procent. Verder geeft 54 pct aan voor of na de spitsuren te vertrekken en doet 10 pct regelmatig aan thuiswerk.

Uit de studie van Touring bij 6.361 mensen blijkt dat de Belg zijn buik meer dan vol vol heeft van files en er daarom op verschillende manieren aan probeert te ontsnappen. Maar liefst vier op de tien Belgen die bevraagd werden, geven aan dat ze weleens omwegen of sluipwegen gebruiken om op hun bestemming te geraken. In Brussel is dat zelfs 54 procent.

Ondanks de toenemende files blijft de wagen domineren als vervoersmiddel wat de woon-werkverplaatsingen betreft. Bij 63 procent staat de auto nog steeds op nummer één, voor de meeste mensen omdat ze een te grote afstand moeten overbruggen. Achttien procent zegt wel alternatieven te hebben, maar toch voor de auto te kiezen.

Volgens deze studie zal een kilometerheffing weinig effect hebben op de meerderheid van de automobilisten. 42 procent zegt dat ze wellicht meer zullen moeten betalen omdat ze geen andere optie hebben, terwijl 23 procent andere en goedkopere wegen zal proberen zoeken. Slechts 16 procent zal minder de auto nemen, één procent zou dichter bij zijn of haar werk gaan wonen.