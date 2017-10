Nieuwe verkiezingen zijn geen garantie voor de eenheid van Spanje

Het conflict tussen Spanje en Catalonië komt elke dag vaster te zitten. Er is momenteel geen enkel uitzicht op een diplomatieke oplossing, om de eenvoudige reden dat er geen dialoog is. Er zijn alleen dreigementen en ultimatums. Van buitenaf kan de oplossing ook niet komen. Veertien dagen na de rellen in Barcelona en nadat onze premier Michel had opgeroepen tot dialoog, krijgt hij de wind van voren van zijn Spaanse collega. Die dreigde er zelfs mee de benoeming van Catherine De Bolle in Europol tegen te houden. Zo’n vaart zal het allicht niet lopen, maar deze reactie van Rajoy maakt wel duidelijk dat Spanje geen enkele vorm van diplomatieke hulp aanvaardt. De Spaanse premier speelt het spel keihard.

Terwijl de Catalaanse premier Puigdemont nu al enkele dagen tijd probeert te kopen door het uitroepen van de onafhankelijkheid uit te stellen, blijft Rajoy op ramkoers. Als Puigdemont niet bereid is om zelf vervroegde verkiezingen uit te roepen, dan zal het Spaanse parlement zaterdag het inmiddels beroemde artikel 155 in werking stellen. De goedkeuring door de Senaat kan snel volgen, want daarin is de Partido Popular van de premier oppermachtig. Als het artikel gestemd wordt, kan de federale overheid het bestuur over Catalonië overnemen. Rajoy kan dan zelf nieuwe verkiezingen uitroepen.

Het lijkt dus in beide scenario’s op nieuwe verkiezingen uit te draaien, maar het blijft de vraag of die een oplossing kunnen bieden. Rajoy hoopt dat de tegenstanders van de onafhankelijkheid de bovenhand zullen halen, maar daar heeft hij geen enkele garantie voor. De huidige partij van Puigdemont die de Catalaanse regering vormt, is een amalgaam van linkse en rechtse separatistische partijen en heeft niet eens een absolute meerderheid. Ze wordt gesteund door een radicale socialistische partij (CUP) die niet alleen opkomt voor autonomie voor het huidige Catalonië, maar voor de ‘Catalaanse landen’ waartoe ook de Balearen en andere streken behoren. Die partij zal in alle omstandigheden voor de onafhankelijkheid gaan, waardoor de huidige regering niet verder kan. De oppositiepartijen zijn over het algemeen tegen een afscheuring van Catalonië, maar daarom niet tegen meer autonomie. Zij hebben nu trouwens ook geen meerderheid.

Nieuwe verkiezingen zijn dus geen garantie voor de eenheid van Spanje. De chaos kan er evengoed groter door worden. Het is overduidelijk dat alleen een open dialoog tot rust kan leiden, maar die is in de gegeven omstandigheden onmogelijk. Het conflict tussen Spanje en Catalonië zal dus verder op de spits worden gedreven en onvermijdelijk nog tot geweld leiden. Het blijft onbegrijpelijk dat het in een democratische lidstaat van de Europese Unie zo ver is kunnen komen.

Door Kris Vanmarsenille, hoofdredacteur Gazet van Antwerpen