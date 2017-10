Stedelijk Lyceum trekt naar Museumbuurt

Berchem / Antwerpen - Het gebouw in de Sint-Hubertusstraat in Berchem voldoet niet meer aan de veiligheidsnormen. Dus verhuizen ze naar Het Zuid.

De middelbare school vindt een nieuw onderkomen in de Bouwmeesterstraat 3. “Dat pand zal in het voorjaar van 2018 gerenoveerd en gemoderniseerd worden, zodat het voldoet aan de huidige normen en comforteisen”, zegt Veerle Heyvaert van het Stedelijk Onderwijs Antwerpen. “De voornaamste ingreep zal gebeuren op de binnenplaats. Daar komt een nieuwbouw die moet dienen als sportzaal.”

Ook de capaciteit breidt uit, van de 178 leerlingen die de school nu telt naar 240. “Dat past in het masterplan waar we al jaren mee bezig zijn. Zes jaar geleden zaten we met een nijpend tekort aan plaatsen in het basisonderwijs. Deze leerlingen maken nu de overgang naar het middelbaar en daar bereiden we ons op voor.”

Als alles volgens plan verloopt verhuizen ze tijdens de paasvakantie van 2019.