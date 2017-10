Nu álle koepels uitstel vragen, geeft Crevits toe: “Modernisering van secundair onderwijs kan ook na 2018”

Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) zet voor het eerst de deur op een kier om de modernisering van het secundair onderwijs uit te stellen. In het verleden hield ze mordicus vast aan 1 september 2018, maar nu zegt ze naar de verzuchtingen van de koepels te willen luisteren “om een weloverwogen keuze” te maken. De opening van Crevits komt er nadat ook het katholiek onderwijs had aangedrongen op uitstel.

De Vlaamse regering, met minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) op kop, was zo fier als een gieter toen ze begin dit jaar eindelijk kon uitpakken met een politiek akkoord om het secundair onderwijs te hervormen. De onderhandelingen over het symbooldossier sleepten liefst tien jaar aan en het onderwijsveld snakte al die tijd naar duidelijkheid.

“Flauw akkoord”

Toen die er eindelijk kwam, werd de datum meteen scherpgesteld: op 1 september 2018 zouden de leerlingen van het eerste middelbaar instappen in het vernieuwde systeem. Een middelbaar met meer algemene vorming in de eerste graad, en een kwart minder studierichtingen in de tweede en derde graad.

De koepels hadden van meet af aan kritiek op het “flauwe” akkoord én op de streefdatum. Nadat eerder het Gemeenschapsonderwijs (GO!) en de Onderwijskoepel van Steden en Gemeenten (OVSG) hadden aangedrongen op uitstel, sloot het katholiek onderwijs zich daar gisteren bij aan. Dat betekent dat nu alle grote onderwijsverstrekkers pas willen beginnen op 1 september 2019.

“We willen meteen goed starten met de modernisering”, zegt topman Lieven Boeve. “Dat kan alleen als we de nieuwe structuur aan de inhoud koppelen. Daarvoor hebben we nieuwe leerplannen nodig en het duurt twee jaar om die samen met onze scholen te ontwikkelen en te implementeren.”

Nieuwe eindtermen

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat er eerst nieuwe eindtermen zouden komen die bepalen wat leerlingen moeten kennen en kunnen, zodat de koepels hun leerplannen daar op konden afstemmen. Maar de discussie daarover zit vast in het Vlaams Parlement.

Ondanks al die tegenslagen bleef Crevits vasthouden aan 2018. “Blijven wachten, is geen optie”, zei ze bij het begin van het schooljaar nog in een interview. Desnoods zonder nieuwe eindtermen.

Gisteren klonk dat plots veel zachter. “Voor mij is 1 september 2018 het ideale scenario, maar ik ga alle onderwijsverstrekkers uitnodigen om naar hun zorgen te luisteren. Dan kunnen we samen kijken hoe we tot een kwaliteitsvolle start kunnen komen in het belang van alle leerlingen en leerkrachten.”

Deur op kier

Daarmee zet Crevits voor het eerst de deur op een kier voor uitstel. “Ik hoop dat er openheid is over de startdatum en dat dit de uitgestoken hand is”, zegt Raymonda Verdyck, de topvrouw van het GO!. “Als we toch moeten beginnen in 2018, dan zal dat nefast zijn voor de kwaliteit van ons onderwijs.”