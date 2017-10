Hoogstraten - Hoogstraten Leeft zet net als in 2012 Marc Van Aperen (60) bovenaan de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen die volgend jaar plaatsvinden.

Marc is de jongste broer van oud-burgemeester Arnold Van Aperen en behaalde als nieuwkomer in de gemeentepolitiek 1.553 voorkeurstemmen. Hoogstraten Leeft zit in de oppositie. De partij veroverde negen zetels, maar CD&V heeft er een meer en koos voor N-VA als coalitiepartner.