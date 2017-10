Antwerpenaar vlucht naar Marokko, maar wordt er veroordeeld voor moordpogingen die hij in Antwerpen pleegde

Antwerpen -

De rechtbank in de Marokkaanse hoofdstad Rabat heeft de Antwerpse gangster Anass El Azzouzi (27) veroordeeld tot tien jaar celstraf voor twee mislukte moordpogingen die hij in Antwerpen pleegde. Hij is na Ashraf Sekkaki de tweede Belg die in Marokko een celstraf krijgt voor feiten die hij niet daar, maar wel bij ons, beging.