Nergens in hof van beroep laptop die telefoontaps kan afspelen, dus nog geen drugsproces

Een drugsproces dat door het hof van beroep in Antwerpen behandeld moest worden, is tot eind maart uitgesteld. De reden? Nergens in het gebouw is een laptop te vinden die de telefoontaps kan afspelen.

Advocaat Christian Clement krijgt er stilaan een punthoofd van. In 2015 werd zijn cliënt Farid H. veroordeeld in een veeleer bescheiden drugszaak. Hij tekende beroep aan dat leidde tot een tussenarrest in oktober 2016. “Ik wilde afgetapte gsm-gesprekken van mijn cliënt uit het dossier beluisteren om te horen of er iets was dat à decharge gebruikt kon worden”, zegt Clement. Een jaar later is dat nog steeds niet gebeurd. De dvd’s meegeven mag blijkbaar niet omdat het om overtuigingsstukken gaat. “En in het hof van beroep is geen laptop te vinden waarop ik de gesprekken kan beluisteren”, aldus Clement.

Gebrek aan middelen

“Dit past in het gebrek aan middelen”, zegt Bruno Luyten, eerste voorzitter van het hof van beroep. “We zoeken een oplossing tegen de volgende zitting (22 maart 2018, red.).”

Bij de FOD Justitie weerlegt men dat het om een gebrek aan middelen gaat. “Rechtbanken kunnen steeds individuele aanvragen doorsturen”, zegt woordvoerder Edward Landtsheere. “Ook voor ongebruikelijke bestanden zal de stafdienst ICT steeds een oplossing op maat zoeken.”