Antwerpse ‘bruid van Jezus’ fotografeert Miss België-finalisten (maar niet in bikini)

Ze gelooft in God en de duivel, gaat elke dag naar de mis en wil altijd maagd blijven om de bruid van Jezus te worden. De Antwerpse fotografe Selina De Maeyer (30) vormt een enorm contrast met de Miss België-finalisten die ze in Egypte voor haar lens krijgt. “Maar ik neem geen foto’s van de meisjes in bikini. Dat druist in tegen mijn geloof. Moeder Theresa ging toch ook niet zo gekleed?”

“Als ik beslissingen moet nemen, ga ik eerst in gebed. Dan vraag ik God om raad. Zélfs hier in Egypte. Ik heb dat ook gedaan voor dit interview. Ik vroeg Hem of dat een goed idee was, en of Hij me me ...