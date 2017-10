Brice De Ruyver, schaduwminister en “paus” van ons nationale veiligheidsbeleid: “Hij diende nooit zichzelf, altijd het algemene belang”

Zijn adressenboekje met hoge en mindere hogen piefen nam haast legendarische proporties aan. Net als zijn aanzien binnen het huidige politie- en veiligheidsapparaat dat hij eigenhandig heeft uitgetekend. De betreurde criminoloog Brice De Ruyver (62), wiens hart het gisteren begaf, was volgens vrienden “een briljante bruggenbouwer.” Omdat hij politiek inzicht koppelde aan terreinkennis, internationale contacten én academische intelligentie. Afscheid van een “onbetwiste” Gentse expert met een voorliefde voor sigaren en Club Brugge.

Hij is er Brice De Ruyver tientallen jaren later nog altijd dankbaar voor, Steven De Smet, gewezen boegbeeld van de Gentse politie. “Ten tijde van de tv-serie Flikken hielden we onze jaarlijkse jaarlijkse ...