David Goffin moet maar één set zweten voor kwartfinale in Antwerpen

David Goffin heeft zich in de Lotto Arena in Antwerpen geplaatst voor de kwartfinale van de European Open. Onze landgenoot haalde het van de Amerikaan Frances Tiafoe in twee sets: 7-6 (7-1), 6-2.

Goffin, het nummer 10 op de wereldranglijst en eerste reekshoofd in Antwerpen, nam in 1 uur en 20 minuten afstand van Tiafoe, 79ste op de ATP-ranking. In de kwartfinale wacht Goffin nu de Griek Stefanos Tsitsipas (ATP 122), die profiteerde bij 7-6 (7/4) en 5-6 van de opgave van de Kroaat Ivo Karlovic (ATP 51). Het wordt de eerste ontmoeting tussen Goffin en de 19-jarige Tsitsipas.