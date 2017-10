Nog geen spoor van Belgische piloot gelinkt aan dood ex-VN-topman

Brussel - Een nieuwe zoektocht in de Belgische archieven heeft nog geen spoor opgeleverd van de Belgische piloot bijgenaamd “Beukels” die in verband wordt gebracht met de dood van VN-secretaris-generaal Dag Hammarskjöld in 1961. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders geantwoord aan Ecolo-kamerlid Benoît Hellings (Ecolo).

Hammarskjöld was de tweede secretaris-generaal in de geschiedenis van de Verenigde Naties. Hij kwam op 18 september 1961 om het leven toen zijn DC-6 neerstortte nabij Ndola, in Zambia (het toenmalige Noord-Rhodesië). De Zweedse VN-baas was onderweg om over een staakt-het-vuren te onderhandelen in de Congolese aan grondstoffen rijke provincie Katanga. De precieze omstandigheden van de crash zijn nooit uitgeklaard.

Enkele jaren terug besliste de VN om een nieuw onderzoek op te starten, onder leiding van de Tanzaniaanse ex-rechter Mohamed Chande Othman. Hij zou binnekort zijn rapport publiceren. Othman moet een aantal oude pistes herbekijken. Ook die van de de Belgische piloot met de bijnaam “Beukels”. Die zou in 1967 aan de Franse diplomaat hebben gezegd dat hij het vliegtuig heeft neergeschoten of in elk geval heeft bijgdragen aan de crash.

Othman heeft ons land meermaals om informatie gevraagd. Er is gezocht in de archieven van Buitenlandse Zaken, Defensie en van de Staatsveiligheid. Die had toegezegd om verscillende documenten te “declasseren” en heeft ook bij de Congolese staatsveiligheid informatie opgevraagd. De zoektocht naar “Beukels” heeft echter nog niets opgeleverd, zei minister Reynders.

