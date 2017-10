Zulte Waregem pakt tegen Vitesse eerste punt in Europa League

Zulte Waregem heeft op de derde speeldag in de groepsfase van de Europa League een eerste puntje gepakt, tegen de Nederlanders van Vitesse Arnhem werd het 1-1. Essevee kwam halverwege de eerste helft op voorsprong na een owngoal, maar slikte meteen daarna de gelijkmaker. In de tweede helft lag de Belgische bekerwinnaar lange tijd onder tegen de Nederlandse bekerwinnaar, maar finaal sleurde de thuisploeg toch een puntje over de meet.

Zulte Waregem begon - net als tegenstander Vitesse - aan zijn derde groepswedstrijd met nul punten na logische nederlagen tegen Nice en Lazio. Zulte Waregem-coach Dury schakelde voor de gelegenheid dan ook over van de 3-5-2 waarmee werd verloren van Antwerp naar een 4-3-3, met Bostyn in doel (in plaats van Leali), rechtsachter Walsh voor Baudry, terwijl De Sart en De Mets op het middenveld De fauw en Doumbia vervingen.

De basiself van Zulte Waregem Foto: BELGA

Bij Vitesse herkende u misschien Alexander Büttner, in een niet zo ver verleden even aan de slag bij Anderlecht. Niet in de basis bij de Arnhemmers: de Sloveense topschutter Tim Matavz, die omwille van privéredenen forfait gaf en vervangen werd door het voormalige toptalent Luc Castaignos.

Slag om slinger

Die liet al vroeg in de wedstrijd een eerste gigantische kans liggen: nadat Timothy Derijck zich op de rechterflank in de luren had laten leggen door Linssen, kon de spits diens voorzet niet voorbij Bostyn wurmen. Zulte Waregem reageerde na een kwartier met twee goede kansen, maar eerst kopte de alleenstaande Walsh een voorzet van De Sart voorlangs, en meteen daarna verzuimde Aaron Leya Iseka om een fraaie doorsteekpass van Onur Kaya (ex-Vitesse) te controleren en alleen op Vitesse-doelman Pasveer af te gaan.

Halverwege de eerste helft was het toch raak voor de thuisploeg: eerst trapte De Sart een hoekschop van Kaya nog staalhard op Pasveer, maar die was bij de daaropvolgende corner wél geklopt toen verdediger Kashia de bal ongelukkig op het achterhoofd kreeg en de bal ongelukkig in eigen doel zag verdwijnen.

⚽️ | Zulte Waregem komt op voorsprong uit een corner. Guram Kashia passeert Pasveer en kopt de 1-0 in eigen doel. #zwavit pic.twitter.com/6ek0ewg6jW — FOX Sports (@FOXSportsnl) 19 oktober 2017

Lang kon Essevee echter niet genieten van de voorsprong: vier minuten later voetbalde Vitesse zich onder impuls van het prima spelende jonkie Mason Mount een weg door de Waregemse organisatie. Walsh werkte de daaruit voortvloeiende voorzet van Rashica eerst nog weg, maar Thomas Bruns nam de afvallende bal meteen op de slof en klopte Bostyn - wiens zicht gehinderd werd door ploegmaat Heylen - met een botsende bal vanop afstand.

⚽️ | Daar is de gelijkmaker van Vitesse al! Thomas Bruns schiet de 1-1 binnen. #zwavit pic.twitter.com/5pQSVVrGc8 — FOX Sports (@FOXSportsnl) 19 oktober 2017

Daarna zakte het niveau zienderogen, de toeschouwers in een uitverkocht Regenboogstadion schoten voor rust enkel nog eens wakker bij een opstootje waarbij drie spelers tegelijk een gele kaart kregen.

Druk van bezoekers

De bezoekers kwamen het snedigst uit de kleedkamer: eerst claimde Rashica een vrije trap op een gevaarlijke plaats na een obstructiefout van Hamalainen, en even later had Vitesse zelfs een strafschop kunnen krijgen na een fiks fysiek duel tussen Heylen en Castaignos. De Kroatische scheidsrechter Bebek gaf echter tweemaal geen krimp.

Heylen hangt aan de broek van Castaignos en mag blij zijn dat de scheidsrechter diens doelpunt afkeurde Foto: EPA-EFE

Dury voelde dat zijn ploeg de vat op de wedstrijd kwijtraakte, en bracht Nil De Pauw voor een bleke Leya Iseka. Toch bleven de beste kansen voor de Nederlanders: op het uur keurde de ref een doelpunt van Castaignos af wegens voorafgaand truitjetrek bij Heylen. Zulte Waregem kon daar enkel een schotje vanop grote afstand van Kaya tegenover zetten, maar dat was een hapje voor de Vitesse-doelman.

De bezoekers bleven domineren, Zulte Waregem moest alle zeilen bijzetten om overeind te blijven. Pas een kwartier voor tijd kwam de thuisploeg er weer door: eerst met een rush van Olayinka, maar die werd correct afgestopt. En even later met een open kopkans voor de inlopende Sander Coopman, die onbegrijpelijk over kopte.

In de slotfase rechtvaardige Essevee verder het gelijkspel: eerst met een afgeweken voorzet die op de borst van Olayinka viel, maar de spits kon niet in doel deviëren. En in de extra tijd met een schot van invaller Saponjic, dat afweek op de teruggekeerde Kashia, en een heet standje bij de daaropvolgende hoekschop.